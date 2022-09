Sabato 24 settembre, a Torino, megaraduno di Harley Davidson tra passione, amicizia e solidarietà

Sabato 24 settembre fanno tappa a Torino i motociclisti della “Willy Run”, il tradizionale appuntamento con le due ruote a motore che, ormai da vent’anni, offre ai proprietari di Harley Davidson l’opportunità di ritrovarsi e di viaggiare insieme lungo le strade del nostre Paese.

Un’iniziativa nata dalla passione per la storica marca che accomuna i partecipanti, dall’amicizia che li lega e anche dalla volontà di realizzare azioni di solidarietà. Non a caso quest’anno la Willy Run è organizzata insieme alla ‘Route 21 Chromosome on the Road’, un giro d’Italia in moto con sei ragazzi affetti da sindrome di Down i quali, a turno, viaggiano a bordo della Harley Davidson guidata da Gian Piero Papasodero, vicepresidente dell’associazione “Diversa-mente”.

La “Willy run della Prima Capitale”, questo il nome dato quest’anno alla manifestazione, raduna sabato prossimo, alle ore 9.30, più di 150 motociclisti nel cuore della città, in piazza Solferino. Ad accogliergli e fare gli onori di casa i soci dell’Avgvsta Tavrinorvm Chapter Italy, la sezione subalpina della HOG (Harley Owners Group), il gruppo ufficiale di proprietari di Harley-Davidson più grande e famoso al mondo.