Auto contro bus Gtt, 12 feriti in ospedale

All’altezza del rondò Rivella, in corso Regina Margherita a Torino, nello scontro tra una Fiat 500X e un bus della linea 8 Gtt, oggi sono rimasti feriti 12 passeggeri trasportati in ospedale. Non sono in condizioni gravi. La circolazione è rimasta bloccata per mezz’ora. Sul posto i soccorsi e la polizia municipale.

(Foto archivio)