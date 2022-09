Energia: Ruffino “Governo consideri turismo montano tra le attività energivore”

Riceviamo e pubblichiamo

“La montagna è da sempre per l’Italia una delle mete turistiche per eccellenza. I nostri monti, dalle Alpi agli Appennini, offrono una valida alternativa agli italiani e agli stranieri che vogliono rilassarsi nella natura, al bellissimo mare che abbiamo comunque la fortuna di avere nel nostro bel Paese. Proprio perché la montagna genera, tra turismo invernale ed estivo, un flusso di visitatori costante durante l’anno e quindi di lavoro e di entrate economiche, tutte le aziende che lavorano nel comparto turistico dall’accoglienza, ai trasporti fino allo sport, devono essere considerate energivore e quindi inserite in qualsiasi provvedimento che il governo preveda a breve riguardante ristori o sostegni per fare fronte al caro energia”. E’ quanto dichiara in una nota Daniela Ruffino, deputata di Azione, candidata nei collegi plurinominali di Piemonte 1 e 2 e nel collegio uninominale di Moncalieri. “Non possiamo permetterci che, terminata un’ottima stagione estiva dopo i due anni del disastro causato dalla pandemia del Covid, la prossima stagione invernale venga compromessa da aumenti sconsiderati di energia elettrica o gas che avrebbero ricadute negative, a causa di un aumento vertiginoso dei prezzi, su tutta la filiera turistica montana”, conclude