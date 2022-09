A Cesana i candidati di Forza Italia con Pichetto

Riceviamo e pubblichiamo

Si è tenuto a Cesana Torinese l’incontro di Forza Italia con la visita del Vice Ministro dello Sviluppo Economico Gilberto Pichetto, capolista nel proporzionale alla Camera dei Deputati collegio Piemonte 1 per la provincia di Torino che si è recato in centro paese a incontrare i cittadini accompagnato da Lorenzo Colomb, Sindaco di Cesana per due legislature dal 2009 al 2019, legati da una lunga amicizia e stima reciproca e dal coordinatore di Forza Italia Alta Valle di Susa – Sestriere Vialattea Alberto Colomb, promotore dell’incontro e della organizzazione della campagna elettorale sul territorio, alla presenza della Senatrice Maria Rizzotti, candidata capolista nel proporzionale al Senato della Repubblica collegio plurinominale Piemonte 1-01 (Torino e Provincia) e del consigliere regionale Paolo Ruzzola.

“Forza Italia ha presentato ai cittadini in occasione delle prossime elezioni politiche del 25 settembre un programma concreto e attento alle esigenze delle famiglie, delle imprese, del lavoro, del turismo, dell’ambiente e della transizione ecologica innanzitutto con l’abbassamento delle tasse e la realizzazione della flat tax al 23% per le famiglie e le imprese perché per creare sviluppo bisogna innanzitutto liberare le risorse e il fardello fiscale che opprime la crescita e gli investimenti, in particolare vi è l’attenzione dei nostri candidati all’economia della montagna considerando le conseguenze negative in termini di perdita di prodotto interno lordo e di lavoro a causa prima del Covid-19 e dallo scorso 25 febbraio della guerra in Ucraina che ha portato l’aumento indiscriminato dei prezzi delle materie prime, dell’inflazione e dei costi dell’energia che rischiano di danneggiare soprattutto le aree montane e l’intera economia turistica, dai servizi al comparto neve, servono interventi immediati per sostenere le famiglie, i lavoratori autonomi e le imprese in difficoltà con l’aumento delle bollette e un nuovo Recovery Fund dedicato a fronteggiare le conseguenze della crisi energetica, un intervento governativo deciso con a garanzia un fondo per calmierare i prezzi dell’energia, tassare gli extraprofitti dei produttori di energia e un tetto europeo al prezzo del gas per tenere a freno la speculazione sui mercati, e in prospettiva una strategia per il lungo periodo investire sulle rinnovabili in particolare per la montagna realizzare nuovi impianti idroelettrici fondamentali sia per la manutenzione idraulica dei fiumi oltre a generare energia che deve essere utilizzata per incrementare il fabbisogno locale. Insomma per tutte queste ragioni concrete è importante andare a votare il 25 settembre e votare per Forza Italia, noi siamo la vera e unica forza politica di centro, l’originale e non la fotocopia sbiadita, dal 1994 ad oggi con la concretezza del fare dimostrata al Governo dal presidente Silvio Berlusconi, anche dalla sua straordinaria politica estera che vedeva l’Italia protagonista in Europa e nel Mondo, garante della pace e della diplomazia tra Stati Uniti d’America, la NATO e la Russia, siamo i testimoni e i continuatori della tradizione liberale, della tradizione cristiana, della tradizione garantista, della tradizione europeista del Partito Popolare Europeo, dei valori e dei principi della civiltà occidentale” – ha dichiarato a margine dell’incontro con i candidati alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica Alberto Colomb, esponente di Forza Italia, coordinatore degli azzurri in Alta Valle di Susa – Sestriere Vialattea e analista di geopolitica e relazioni internazionali.