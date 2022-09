Tour “Fatto-a-mano” in Borgo Campidoglio

Venerdi 23 settembre mattina

Conoscete Borgo Campidoglio? Si tratta di un ‘unicum’ assoluto in Torino. Una sorta di

‘paese’ nella città. Non così lontano dal centro, vicino al polmone verde del Parco della

Pellerina si offre ai nostri occhi come un reticolato affascinante di vicoli, stradine e case

basse, di cui molte in fase di recupero anche residenziale che vantano origini antiche e

trasformazioni importanti. Da spazi ad uso agricoli nell’Ottocento, a vocazione operaia

più avanti fino all’attuale configurazione di decisa impronta artigianale e artistica . Un

luogo di aggregazione importante che contiene il Museo MAU, Museo di Arte Urbana

un percorso a cielo aperto tra oltre 180 opere dipinte sui muri . E poi tante botteghe

artigianali che andremo a visitare insieme.

Programma

Ore 10 – punto di ritrovo davanti alla Chiesa di S. Alfonso (Corso Tassoni angolo via Cibrario) . Da lì partirà il nostro giro guidato presso il Museo di Arte Urbana (MAU) a cura di CulturalWay e diverse botteghe artigiane

Ore 12 – A fine visita, aperitivo 20 euro a persona

Per info

