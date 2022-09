Juventus-Benfica Seconda giornata fase a gironi di Champions League

mercoledì 14 settembre 2022 all’Allianz Stadium di Torino. Calcio d’inizio ore 21.00.

I bianconeri di Max Allegri devono correre in classifica,per non perdere terreno dopo la sconfitta per 2-1 contro il Paris Saint Germain al ‘Parco dei Principi’, al cospetto di uno strepitoso Kylian Mbappé, autore della doppietta decisiva. Su sponda piemontese, si è rivelata inutile la rete di McKennie.

A Torino arriva un forte Benfica reduce dalla bella vittoria nel match inaugurale del ‘da Luz’ di Lisbona: i lusitani, infatti, hanno battuto per 2-0 il Maccabi Haifa con le reti di Rafa Silva e Grimaldo.

Diverse assenze tra i bianconeri con il tecnico bianconero Allegri “costretto” ad attingere a piene mani dalle,comunque,buone risorse presenti in panchina.

Formazioni

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Bremer, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Miretti, Paredes, McKennie, Kostic; Vlahovic, Milik. All. Allegri.

BENFICA (4-2-3-1): Vlachodimos; Bah, Antonio Silva, Otamendi, Grimaldo; Luis, Fernandez; Neres, Rafa Silva, Joao Mario; Ramos. All. Schmidt.

Enzo Grassano