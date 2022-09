Inter-Torino, il match della verità

Sesta giornata di campionato serie A

Inter -Torino

Sabato 10 settembre 2022

Ore 18 stadio Meazza di Milano

Formazioni

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Darmian; Lautaro Martinez, Dzeko.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Ricardo Rodríguez; Aina, Lukic, Linetty, Vojvoda; Vlasic, Radonjic; Sanabria.

Una gara molto importante quella tra Inter e Torino nell’anticipo di sabato 10 settembre.Nerazzurri in piena crisi di gioco e risultati di fronte ai granata,forti di un’ottima classifica che può farli ambire ad un posto in Europa.

Un vero esame di maturità per gli uomini di Juric,desiderosi di continuare il notevole percorso di crescita intrapreso l’anno scorso proprio con l’avvento del tecnico croato.

I milanesi sono ottavi in classifica con 9 punti, frutto di 3 vittorie e 2 sconfitte, i granata invece occupano il 6° posto a quota 10 con un cammino di 3 vittorie, un pareggio e una sconfitta.

Il Toro non batte l’Inter in trasferta dal 3 aprile 2016, quando la squadra guidata da Gian Piero Ventura si impose 1-2 al Meazza con le reti di Molinaro e Belotti che rimontarono il vantaggio iniziale dei padroni di casa con Icardi. Da allora ci sono stati 4 successi dell’Inter e 2 pareggi.

Nel computo storico delle sfide in serie A dal 1930,anno della nascita del campionato a girone unico,ad oggi

nerazzurri e granata

si sono affrontati 78 volte in casa dell’Inter, con un bilancio favorevole ai nerazzurri di 41 vittorie, 26 pareggi e 11 successi del Torino.

Enzo Grassano