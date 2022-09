Anagrafe, dal 12 settembre riaprono le sedi decentrate di piazza Astengo e via Leoncavallo

A partire dalla prossima settimana verranno riaperte le anagrafi decentrate di piazza Astengo 7 e di via Leoncavallo 17, due presidi di prossimità di grande importanza per le cittadine e i cittadini del quartiere Falchera e della circoscrizione 6.

Si tratta di un nuovo e importante tassello del lavoro avviato in questi mesi dagli uffici della Città per restituire alla cittadinanza servizi anagrafici più efficienti e vicini alle esigenze del territorio.

A partire da questa settiman i residenti della circoscrizione 6 potranno prenotarsi per accedere agli sportelli, per il rilascio della Carta d’Identità Elettronica o di certificati, esclusivamente tramite il servizio di “Anagrafe Itinerante” che è presente tutti i mercoledì in piazza Astengo e il venerdì in via Leoncavallo, con orari 9/12.

L’anagrafe di piazza Astengo sarà aperta tutti i lunedì e i martedì dalle ore 9 alle ore 15, quella di via Leoncavallo tutti i mercoledì e i giovedì con i medesimi orari.