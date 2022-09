Merlo: Terzo polo, il “Centro” unica alternativa

Riceviamo e pubblichiamo

“I consensi, non solo nei sondaggi, che registra il ‘terzo polo’ nella varie iniziative elettorali – in

ultimo le sale gremite di Milano e di Torino – confermano che lo spazio politico oggi al “Centro” è

grande e che, purtroppo, per troppo tempo è stato snobbato se non addirittura rinnegato dai

partiti che si riconoscono nel cosiddetto ‘bipolarismo selvaggio’. E la riproposizione, oggi, di due

coalizioni – la destra e la sinistra – profondamente divise al proprio interno sotto il profilo politico e

programmatico, non fa che confermare la bontà di un progetto centrista, riformista e democratico.

Basta con le coalizioni posticce e solo funzionali alla reciproca delegittimazione politica. Se si

vuole veramente voltare pagina si deve rafforzare il polo centrista che può reintrodurre quella

cultura di governo e quella credibilità della politica che in questi anni di finto bipolarismo è stato

sacrificato sull’altare del trasformismo politico e dell’opportunismo parlamentare”.

Giorgio Merlo, candidato Azione-Italia Viva Piemonte 1, Camera Deputati.