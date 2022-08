Ubriaco, prende a bastonate la compagna

Con un arresto per maltrattamenti in famiglia si è conclusa l’ennesima lite in una famiglia di Novara.

La polizia è intervenuta dopo la segnalazione di alcuni vicini che avevano sentito richieste di aiuto di una donna da un appartamento.

I poliziotti hanno trovato una donna che piangeva, con segni sul corpo riconducibili a percosse. Nella casa in disordine e piena di oggetti in frantumi, c’era anche un uomo in stato di agitazione e ubriaco.

La donna ha dichiarato di essere stata vittima anche in altre occasioni di violenze fisiche e psicologiche. In questo ultimo episodio sarebbe stata picchiata dall’uomo con un bastone.