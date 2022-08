Riparte la serie A! Le torinesi in anticipo e posticipo

Monza:

Sabato 13 agosto ore 20.45

Monza-Torino

Torino:

Lunedì 15 agosto ore20.45

Juventus-Sassuolo

Il 13,14,15 agosto

squadre in campo anche a Ferragosto, per un campionato che prenderà il via una settimana prima di quello 2021/2022. Stavolta infatti non ci sarà nessun Europeo e Mondiale in estate, visto che il mondiale qatariota si giocherà per la prima volta nella storia a novembre. Ad agosto si giocheranno ben quattro turni di campionato, così da velocizzare in vista della sosta per i Mondiali.

La Serie A si fermerà quasi 2 mesi, praticamente è come giocare 2 campionati diversi.Di solito il torneo italiano va in pausa tra fine dicembre e inizio gennaio, con il Mondiale che si giocherà dal 18 novembre fino a metà dicembre, il torneo 2022/2023 non verrà giocato tra il 13 novembre e il 4 gennaio.

Favorite per lo scudetto sono il Milan Campione d’Italia, l’Inter,la Juventus e la Roma autrice di una campagna acquisti sontuosa.Bene il Torino di Juric che con gli ultimi acquisti di gran classe Ilkan,Vlasic e Miranchuk può legittimamente aspirare ad un settimo posto che garantirebbe l’accesso all’Europa tramite la Conference League.

Anche la Juve di Allegri lotterà per la vittoria del tricolore grazie all’ultimo acquisto: l’ala della nazionale Serba Kostic.

Buon campionato a tutti!

Enzo Grassano