FONDAZIONE PIEMONTESE PER LA RICERCA SUL CANCRO:

LA DELEGAZIONE “ALESSANDRA RICCA” IN CAMMINO PER SOSTENERE L’ISTITUTO DI CANDIOLO IRCCS

Percorre da giovedì 11 agosto l’itinerario portoghese verso Santiago di Compostela e lancia una raccolta fondi sulla piattaforma solidale “GofundMe”.

Da Baiona, in Portogallo, a Santiago di Compostela per sostenere la ricerca sul cancro. È l’iniziativa della Delegazione “Alessandra Ricca” della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro: Antonella, Cristina, Gizza, Paolo, Stefania percorrono da oggi giovedì 11 agosto i 120 chilometri del “Cammino Portoghese” verso uno dei santuari più noti al mondo per ricordare la loro amica, Alessandra Ricca, una paziente dell’Istituto di Candiolo IRCCS prematuramente scomparsa nel giugno del 2021.

“Alessandra – spiegano – era una donna brillante, intelligente e divertente, appassionata di viaggi, curiosa e sportiva e voleva condividere con noi l’avventura del Cammino. Era uno dei suoi desideri: camminare per sperimentare la consapevolezza, la riflessione e l’unione”.

La Delegazione è stata costituita, su volontà di familiari e amici, per supportare il lavoro di medici e ricercatori, e per portare avanti quanto Alessandra, con grande passione e determinazione, aveva iniziato in vita.

Per questo motivo, in occasione del “Cammino Portoghese” è stata avviata una raccolta fondi sulla piattaforma solidale GofundMe, a sostegno delle attività di ricerca dell’Istituto di Candiolo IRCCS (https://bit.ly/3AcAHDp).

La raccolta fondi proseguirà anche nei prossimi mesi, quando la Delegazione organizzerà nel mese di novembre un pranzo e una asta di beneficenza nella località di Fontanafredda, e terminerà in dicembre con un aperitivo natalizio.

“La ricerca permette ogni giorno di cambiare gli orizzonti di chi vive la malattia – sottolineano gli amici di Alessandra Ricca – perciò chi aiuta la ricerca cambia il futuro. Let’s be part of the change!”.