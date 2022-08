Accadde oggi: dal compleanno di Allegri al debutto di Ronaldo

Accadde oggi

Sono tanti gli avvenimenti accaduti nella giornata dell’11 agosto,ricordiamone alcuni.

1967 nasce Max Allegri:tanti auguri al 55enne tecnico bianconero.

Nel 2003 il Manchester United presenta un giovane 18enne di nome Cristiano Ronaldo.

Nel 2012 la Juventus vince la Supercoppa italiana battendo il Napoli 4-2

Nel 1999 per la prima volta due squadre italiane sono impegnate ai preliminari di Champions League. È la prima edizione con la qualificazione allargatai fino alla quarta classificata nel nostro campionato di serie A.Sono Fiorentina e Parma a giocarsi l’accesso alla fase a gironi, estesa a 32 squadre. Per i Viola ci sono i polacchi del Widzew Lodz, mentre per gli emiliani gli scozzesi del Rangers.

Enzo Grassano

(foto Claudio Benedetto)