Tav: Gariglio (Pd), teppisti irresponsabili non fermeranno opera

“È inammissibile che venga messa a repentaglio la vita di agenti delle Forze dell’ordine impegnati per la sicurezza dei cantieri Tav. Con la Val Susa, i cittadini, le istituzioni e le comunità locali, sono in atto da tempo un confronto ed un dialogo costruttivo che non verranno messi in discussione dalle azioni violente di pochi teppisti irresponsabili”: è quanto dichiara Davide Gariglio, capogruppo Pd in Commissione Trasporti di Montecitorio, sugli scontri odierni nei cantieri della Torino – Lione.