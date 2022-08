Nel corso di una lite scoppiata all’esterno di un fast food un ragazzo di 16 anni è stato accoltellato a Novara. È stato colpito con un’arma da taglio dopo una discussione con altri ragazzi ed è stato trasportato all’ospedale Maggiore. La ferita è stata giudicata di media gravità e il giovane non è in pericolo. La polizia sta esaminando la dinamica dell’aggressione per risalire a chi lo ha accoltellato.

NOTIZIE DAL PIEMONTE