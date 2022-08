Tav: Ruffino “chi promuove la violenza venga dichiarato fuori legge”

“Quanto accaduto ieri in Val di Susa al cantiere della Tav è assolutamente inaccettabile. Non possiamo più permettere che chi rappresenta lo Stato venga assalito in maniera barbara, è ora di dichiarare fuori legge le organizzazioni che promuovono la violenza contro le grandi opere solo perché pochi non sono d’accordo con la loro realizzazione. Un territorio non può essere ostaggio di pochi facinorosi. Solidarietà e sostegno alle forze dell’ordine”. Dichiara in una nota la deputata di Azione e membro della commissione ambiente, Daniela Ruffino.