23 luglio, bicentenario Scuola Allievi Carabinieri. Cerimonia di Giuramento: modifiche viabili

Sabato 23 luglio, in Piazza Castello, si terrà la Cerimonia di Giuramento degli allievi del 140° Corso della Scuola Allievi Carabinieri di Torino, mentre giovedì 21 luglio si terranno le prove generali dell’evento.

L’intera area della manifestazione sarà interessata da alcune modifiche viabili e divieti di sosta.

Divieti di Sosta

Nei giorni 21, 22 e 23 luglio, dalle ore 14.00 del 21/07/2022 alle ore 02.00 e comunque fino a cessate esigenze del 22/07/2022, nonché il giorno 23/07/2022 dalle ore 00.00 alle ore 14.00 e comunque fino a cessate esigenze, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata, in via Valfrè ambo i lati, tratto da via Avogadro a via Vittorio Amedeo II; via Vittorio Amedeo II ambo i lati, tratto da via Valfrè a via Cernaia; via Cernaia ambo i lati, tratto da corso Vinzaglio a piazza Solferino; via Pietro Micca ambo i lati; piazza Castello; viale 1° Maggio, tratto da piazza Castello a viale Partigiani.

Il giorno 23 luglio dalle ore 00.00 alle ore 14.00 e comunque fino a cessate esigenze sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati con riserva di posteggio alle autorità della cerimonia in Viale I° Maggio, tratto compreso tra il Monumento al Carabiniere e Rondo’ Rivella – intersezione con Corso Regina Margherita e in Via Po, tratto compreso tra l’intersezione con via Bogino e Piazza Castello.

Divieti di transito e sosta

ll 21 luglio , dalle 22.00 alle 22.30, il 22 luglio dalle ore 1.30 alle ore 2.00, nonché il giorno 23 luglio, dalle ore 7.00 alle ore 14.00 e comunque fino a cessate esigenze, sarà istituito il divieto di transito, fatta eccezione per i veicoli di Soccorso e della Forza Pubblica, in via Valfrè ambo i lati, tratto da via Avogadro a via Vittorio Amedeo II; via Vittorio Amedeo II ambo i lati, tratto da via Valfrè a via Cernaia; via Cernaia ambo i lati, tratto da corso Vinzaglio a piazza Solferino; via Pietro Micca ambo i lati; piazza Castello; viale 1° Maggio, tratto da piazza Castello a viale Partigiani; piazza Castello.

Sempre il giorno 23 luglio, dalle ore 00.00 alle ore 14.00 e comunque fino a cessate esigenze, sarà istituito il divieto di transito e sosta con rimozione forzata , fatta eccezione per i veicoli di Soccorso e della Forza Pubblica in via Garibaldi ambo i lati , tratto da via XX Settembre a piazza Castello; via Palazzo di Città ambo i lati, tratto da via XX Settembre a piazza Castello; via Roma ambo i lati, tratto da via Cesare Battisti a piazza Castello.

L’Ordinanza completa è consultabile sul sito internet della Città di Torino.