17 luglio 1994, l’Italia perde ai rigori la finale mondiale contro il Brasile

Accadde Oggi.

Nel bene come nel male, sportivo s’intende, luglio è sempre il mese in cui è protagonista la nostra amata Nazionale di calcio Italiana.

Esattamente 28 anni fa, il 17 luglio 1994, allo stadio Rose Bowl di Pasadena l’Italia perde la finale dei Mondiali americani contro il Brasile per 3-2 ai calci di rigore, dopo che – al termine dei novanta minuti regolamentari e dei supplementari – le due squadre non sono riuscite ad andare oltre lo 0 a 0.Una partita a tratti noiosa dove domina un tatticismo esasperato e la mancanza di voglia d’osare,forse per la troppa paura!

Decisivi gli errori dal dischetto di Franco Baresi, Daniele Massaro e Roberto Baggio. Segnano invece Albertini ed Evani, mentre per i verdeoro segnano Romario, Branco e Dunga. Unico errore quello di Marcio Santos.

Per tutti gli italiani e le statistiche l’immagine della finale resta quella del rigore tirato alto sopra la traversa dal Divin Codino Baggio.Un penalty sbagliato che non può cancellare in alcun modo la prestazione eccelsa del numero 10 in tutta la competizione,l’unico ad aver acceso la luce in un mondiale davvero povero tecnicamente e ricordato come uno dei più brutti della storia del calcio.

Enzo Grassano