Presentazione a Borgone di Susa del libro di Merlo  su Franco Marini

“Franco Marini, il Popolare” (Edizioni Lavoro), l’ultimo libro di

Giorgio Merlo, Sindaco di Pragelato e Presidente Nazionale di “Noi

Di Centro”, sarà presentato venerdì 15 luglio alle 21 presso la sala

Consiliare del Comune di Borgone Susa, piazza Montabone 1.

Oltre all’autore, parteciperanno alla presentazione Gemma

Amprimo, Già Sindaco di Susa e Consigliere Provinciale di Torino;

Marco Margrita, giornalista, direttore de “Il nuovo Monviso” e

Presidente Regionale MCL; Sabatino Basile, responsabile

confederale Nord-Ovest Cisl.

Modera e introduce la serata Diego Mele, Sindaco di Borgone

Susa.

Il 9 febbraio dello scorso anno, quasi 88enne, scompariva Franco

Marini. Leader sindacale e politico, nonché uomo delle istituzioni, è

stato uno dei più autentici interpreti, oltre che della “autonomia

sindacale” cislina, del popolarismo, del cattolicesimo sociale e della

sua originalità come peculiare cultura politica. Un vero ‘popolare’, in

tutte le accezioni del termine, anche in quella di radicamento nel

territorio e tra la gente. Un protagonista della storia repubblicana, il

cui magistero merita di non essere dimenticato e, se possibile,

attualizzato. Una esperienza politica, culturale e sociale, quella di

Franco Marini, che continua ad essere del tutto contemporanea e

moderna, anche e soprattutto in questo momento di convulsa e

caotica transizione politica”.