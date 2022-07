Auto si schianta contro un palo e un albero: muore il conducente trentenne

Questa mattina, intorno alle ore 3.00, in Corso Regio Parco all’altezza del Cimitero Monumentale, in prossimità del civico 96, si è verificato un gravissimo sinistro stradale. Per cause ancora da accertare, un veicolo è andato ad urtare contro un palo dell’illuminazione pubblica e successivamente contro un albero.

Nell’impatto ha perso la vita un uomo di 32 anni, unica persona a bordo della Ford Fiesta.

Sul posto sono intervenuti il personale del 118 e la squadra Infortunistica del Reparto Radiomobile della Polizia Locale.