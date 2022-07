Il 9-10 luglio il Movimento per la Resistenza Costituzionale a Torino

Riceviamo e pubblichiamo

“A Torino il primo Festival della Resistenza Costituzionale”.

“Il primo Festival nazionale della Resistenza Costituzionale avrà luogo a Torino nel fine settimana di sabato e domenica 9 e 10 luglio prossimi” ha dichiarato Galgano PALAFERRI Presidente Nazionale #UpL_UnionePerLeLibertà, Testimonial di #ITALIA_con_TRUMP e uno dei portavoce del Coordinamento Piemonte che riunisce gruppi, movimenti e partiti di Resistenza Costituzionale, che ha continuato: “un evento di respiro nazionale che porterà sul palco da tutta Italia alcune tra le più significative personalità del vasto movimento per la verità, la giustizia e la salvaguardia dei diritti fondamentali, una realtà che sta tumultuosamente crescendo ed organizzandosi in ogni regione del nostro Paese”.

“A partire dalle ore 16 di sabato 9 luglio e ancora nel pomeriggio di domenica 10 luglio, dal palco di Piazza d’Armi si alterneranno personalità come le Dott.sse De Mari, Balanzoni, il Prof.Meluzzi, giornalisti e scrittori come la Perrucchietti e Mario Giordano, testimoni come Rosanna Spatari, e tanti tanti altri” ha poi ricordato PALAFERRI, precisando che: “ognuno di loro porterà il suo personale contributo alla costruzione dell’Italia di domani, più giusta, più libera, più attenta ai lavoratori, agli ultimi, ai diritti di tutti. Restiamo convinti che il FUTURO ci appartenga, e forse questo futuro è già incominciato. Siamo una grande forza, coesa,compatta, determinata, perchè solo #UnitiSiVince. Ci vediamo in Piazza,Sabato e Domenica. A Torino,già Capitale d’Italia, anche Capitale di Disobbedienza Civile, di Ribellione, per i diritti, la Democrazia, la Difesa della Costituzione, la Pace,il diritto all’autodeterminazione dei Popoli, la LIBERTÀ.

Movimento per la Resistenza Costituzionale