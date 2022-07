Edilizia: è allarme per la carenza di personale

L’edilizia, anche quella piemontese registra una carenza di manodopera a tutti i livelli: dai capocantiere agli ingegneri ai manovali. Lo evidenzia Paola Malabaila, presidente di Ance Piemonte e Valle D’Aosta. E’ stato appena siglato un accordo con il Politecnico di Torino per facilitare l’inserimento dei tirocinanti, futuri ingegneri civili ed edili, nelle aziende. Inoltre a ottobre, con la Regione Piemonte, verrà promosso attraverso un evento il ruolo delle scuole edili che non riescono ad attrarre un numero sufficiente di giovani. Per Ance è necessario promuovere la revisione del codice degli appalti: urge una legge che permetta di snellire aggiudicazione e conduzione dei cantieri.