Baseball: Il 5 luglio l’Italia di Mike Piazza in amichevole a Torino

Mike Piazza il manager dell’Italia Baseball, in vista dell’imminente partecipazione all’Haarlem Baseball Week di, ha diramato le convocazioni per il raduno di Milano e l’amichevole che il 5 luglio alle ore 19.30 gli azzurri disputeranno allo stadio del baseball di via Passo Buole a Torino contro i ASD Grizzlies Torino 48.

L’ingresso è libero.

Il gruppo si è radunato domenica 3 luglio all’hotel Da Vinci di Milano, dove resterà per svolgere alcune sedute di allenamento in campo e di lavoro in palestra, poi si trasferirà il 5 luglio a Torino dove svolgerà un test match contro la locale formazione che milita nel campionato italiano di serie A di baseball.

Il programma della giornata del 5 luglio è intenso e prevede:

• dalle 14,45 alle 16,30 inizio allenamento Nazionale

• dalle 16,30 alle 17,30 Batting Practice della Nazionale coi ragazzini sulla linea di fondo campo

• dalle 17,30 alle 18,00 campo disponibile ai Grizzlies per riscaldamento

• dalle 18 alle 18,45 Home Run Derby con 3 atleti selezionati per squadra

• dalle 17,45 sino alle 18,15 area autografi nazionale

• dalle 17,30 alle 18,30 conferenza stampa con un atleta e un dirigente/coach della nazionale e gli ospiti ed enti locali (come da richiesta Grizzlies)

• 19,30 inizio gara

• Al cambio campo tra secondo e terzo inning premiazione formazione U13 softball Piemonte

questi i convocati dell’Italia:

Aldegheri Mattia (San Martino Junior/Parma Baseball Club),

Andretta Maurizio (Rams BC Viterbo/Fortitudo Baseball Club),

Bassani Alex (Fortitudo Baseball Club),

Bocchi Matteo (Fortitudo Baseball Club),

Brolo Gouvea Murilo (Fortitudo Baseball Club),

Celli Federico (San Marino Baseball Club),

Donnels Tanner Michael (Reggio Rays Baseball/Macerata Angels),

Epifano Duran Erick Alessandro (San Marino Baseball Club),

Ferrini Colmenarez Jose Leonardo (Reggio Rays Baseball/San Marino Baseball Club),

Garbella Nicola Luciano Sathya (Aosta Bugs/Nettuno 1945),

Gonzalez Sanamè Noel (Parma Baseball Club),

Liberatore Ernesto Paolo (Reggio Rays/Fortitudo Baseball Club),

Lugo Lareschi Luis Eduardo (Parma Baseball Club),

Martini Parilli Renzo Guillermo (Fortitudo Baseball Club),

Mercuri Mattia (Nettuno 1945),

Mineo Alberto (New Black Panthers/Parma Baseball Club),

Morresi Lorenzo (Macerata Angels/San Marino Baseball Club),

Palumbo Cardozo Angelo Michelle (Reggio Rays/San Marino BC),

Paolini Ricardo Segundo (Reggio Rays/Fortitudo Baseball Club),

Quattrini Gabriele (Le Pantere Potenza Picena/San Marino),

Rivera Yomel (Collecchio/Parma Baseball Club),

Scafidi Christian Paul (Fortitudo Baseball Club),

Scotti Claudio (Fortitudo Baseball Club),

Sellaroli Andrea (Nettuno 1945)