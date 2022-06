Merlo: Centro, ora basta con i pregiudizi. Via all’unità di quest’area politica

“Al di là del rinnegamento totale e radicale di tutto ciò che ha detto per oltre 10 anni, è indubbio

che la recente scelta politica di Di Maio e la crisi irreversibile del populismo anti politico e

demagogico dei 5 stelle, rafforza ulteriormente il progetto e l’iniziativa politica di un Centro

politico, riformista, plurale e di governo. Un luogo politico necessario ed indispensabile non solo

per recuperare la qualità della nostra democrazia ma, soprattutto, per l’efficacia dell’azione di

governo. E lo stesso progetto di Di Maio, almeno così pare, va in questa direzione e non può che

essere condiviso.

Ma, per raggiungere questo obiettivo e rafforzare questa scommessa politica, è indispensabile e

prioritario costruire una forte unità di tutti i leader e i soggetti politici che non si riconoscono più

nel ‘bipolarismo selvaggio’ che ha caratterizzato la geografia politica italiana in questi ultimi anni.

E quindi, basta con i pregiudizi personali, con ridicole e grottesche pregiudiziali. E, inoltre, basta

distribuire patenti di moralità, di competenza e di finto nuovismo a destra e a manca. E, di

conseguenza, anche al Centro. Chi persegue questa linea, come ad esempio Calenda, lavora più

per indebolire e poi distruggere il progetto che non per costruirlo e consolidarlo.

Ecco perchè, adesso, è necessario mettere in campo umiltà e generosità da parte di tutti gli

esponenti di quest’area politica e culturale. Esiste, al Centro, un grande spazio politico ed

elettorale. Va coltivato e rafforzato senza puerili pregiudiziali e singolari blocchi ai nastri di

partenza”.

Giorgio Merlo, Presidente Nazionale ‘Noi Di Centro-Mastella’