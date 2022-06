Ora danno fuoco anche ai giochi per bambini

Ai giardini Mazzola di via Trento a Nichelino ieri sera un incendio si origine probabilmente dolosa ha distrutto uno dei nuovi giochi per bimbi. Si è levata una colonna di fumo alta decine di metri visibile da ogni zona della città. Si pensa a un piromane, considerati gli incensi di cassonetti dei giorni scorsi. I vigili del fuoco hanno donato le fiamme in breve tempo.