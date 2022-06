È nato il campionato!

Si ricomincia:

alle ore 12 è stato sorteggiato il calendario della Serie A 2022/2023,si comincerà il 13 agosto 2022 e si chiuderà il 4 giugno 2023.Come l’anno scorso sarà asimmetrico,il girone di ritorno non sarà uguale al girone d’andata quindi

una gara non avrà il proprio ritorno prima che siano stati disputati altri 8 incontri diversi.

Saranno quattro le giornate infrasettimanali nel calendario: il 31 agosto 2022, il 9 novembre 2022, il 4 gennaio 2023 e il 3 maggio 2023.

La Serie A 2022-2023 si fermerà per gli impegni delle nazionali,le sfide di Nations League – dal 19 al 27 settembre 2022 e dal 20 al 28 marzo 2023.

La Serie A 2022-2023 osserverà una pausa di circa 52 giorni per via del Mondiale in Qatar(Italia non qualificata),che si svolgerà dal 18 novembre al 21 dicembre: dal 13 novembre 2022 – ultima giornata di campionato prima dello stop – a inizio gennaio 2023 non di disputeranno dunque gare di campionato. Si ripartirà appunto col turno infrasettimanale del 3-4-5 gennaio con un turno infrasettimanale come previsto dal calendario.

Questa la prima giornata

Fiorentina-Cremonese

Verona-Napoli

Juventus-Sassuolo

Lazio-Bologna

Lecce-Inter

Milan-Udinese

Monza-Torino

Salernitana-Roma

Sampdoria-Atalanta

Spezia-Empoli

I derby di Torino

Andata

10ª giornata (16 ottobre 2022) Torino-Juventus

Ritorno

24ª giornata (26 febbraio 2023) Juventus-Torino

Enzo Grassano