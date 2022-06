12 giugno 1938: l’Italia conquista il secondo titolo mondiale

Accadde Oggi |

Francia-Italia 1-3

Ancora Azzurri protagonisti nell’accadde oggi,una rubrica che si propone di ricordare i grandi avvenimenti calcistici del passato con un occhio rivolto anche al.presente.

Secondo titolo mondiale per l’Italia di Vittorio Pozzo,in quel 12 giugno del 1938, con i francesi organizzatori del mondiale.Venti di guerra soffiavano sull’Europa, l’Italia era alleata con i tedeschi e quindi simbolo del fascismo, tra l’altro in maglia nera con tanto di saluto romano, era invisa oltre che ai francesi,anche agli italiani esuli in terra francese.Gli

azzurri,campioni del mondo uscenti,allenati e diretti da Vittorio Pozzo, erano più forti e vinsero il mondiale. La gara fu in equilibrio per tutto il primo tempo, l’Italia andò subito in vantaggio con Gino Colaussi ma fu immediatamente raggiunta da una rete di Oscar Heisserer. Nel secondo tempo la superiore tecnica italiana prese il sopravvento, una doppietta di Silvio Piola chiuse la gara e gli azzurri, con il loro gioco, riuscirono a tramutare le invettive in applausi.

Il tabellino della gara

Francia: Di Lorto, Cazenave, Mattler, Bastien, Jordan, Diagne, Aston, Heisserer, Nicolas, Delfour, Veinante. CT: Gaston Barreau

Italia: Olivieri, Foni, Rava, Serantono, Andreoli, Locatelli, Biavati, Meazza, Piola, Ferrari, Colausig. CT: Vittorio Pozzo.

Arbitro: Louis Baert (Belgio)

Marcatori: 9’ Colausig (Ita), 10’ Heisserer (Fra), 52’/72’ Piola (Ita)

Enzo Grassano