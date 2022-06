Nations League: Inghilterra-Italia 0-0 Azzurri ancora primi nel girone

Nella rivincita di Euro 2020, sono gli azzurri di Mancini ad avere i maggiori rimpianti per la mancata vittoria.

A Wolverhampton, grande primo tempo dell’Italia che crea 4 nitide palle gol, in con Tonali e Pessina tra i maggiori protagonisti.Per gli inglesi una traversa di Mount. Nella ripresa l’Italia cala un po’ e l’occasione più nitida è per Sterling che calcia alto da un metro a porta vuota.Il tecnico azzurro Mancini ha fatto esordire vari giocatori tra cui il centrale Gatti,neo acquisto bianconero,autore di una gara superlativa,poi Esposito,anche lui protagonista di un’ottima gara e consegna altri minuti preziosi a Gnonto. Le due squadre ci provano, ma manca lucidità e alla fine il pareggio fa di certo più felice la nostra giovane Italia,che tanto ben sperare fa.

Il tabellino della gara con le pagelle

INGHILTERRA-ITALIA 0-0

Inghilterra (4-2-3-1): Ramsdale 7; James 6,5, Maguire 6, Tomori 6,5 (43′ st Guehi sv), Trippier 5,5; Rice 6 (20′ st Phillips 6), Ward-Prowse 6; Sterling 5 (34′ st Saka sv), Mount 6 (20′ st Bowen 6), Grealish 6,5; Abraham 5 (20′ st Kane 5,5). A disp.: Pope, Pickford, Stones, Walker, Coady, Bellingham, Gallagher. All.: Southgate 5,5

Italia (4-3-3): Donnarumma 6; Di Lorenzo 6,5, Gatti 7, Acerbi 6,5, Dimarco 6,5 (42′ st Florenzi sv); Frattesi 6, Locatelli 6,5 (19′ st Gnonto 6), Tonali 6; Pessina 6 (43′ st Cristante sv), Scamacca 5,5 (32′ st Raspadori 5,5), Pellegrini 6 (19′ st Esposito 6). A disp.: Gollini, Meret, Luiz Felipe, Calabria, Politano, Barella, Scalvini. All.: Mancini 6,5

Enzo Grassano