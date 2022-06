Il sogno di una grande orchestra per sette giovani talenti

Con il percorso di perfezionamento dell’OSN della RAI

Il concerto diretto da Gianna Fratta è proposto nell’ambito di “Professione d’orchestra”, un percorso di perfezionamento realizzato dall’OSN RAI in collaborazione con l’Accademia di Musica di Pinerolo.

Diventare professore d’orchestra per un giorno, partecipando alle prove di importanti direttori quali Fabio Luisi, Kirill Petrenko, Marc Albrecht, James Conlon e Daniele Gatti.

Questo il sogno che si realizza ogni anno per i giovani borsisti di “Professione orchestra”, un percorso formativo professionalizzante nato dalla partnership tra l’Orchestra Sinfonica della RAI e l’Accademia di Musica di Pinerolo.

Più di sessanta sono state le produzioni delle stagioni Rai che hanno visto la partecipazione, durante le prove, di questi giovani e talentuosi musicisti. Si tratta di un “training on the job” che consente di studiare con le prime parti di una delle più importanti orchestre europee, alla sperimentazione di un’audizione per il concorso in orchestra. L’offerta formativa è poi completata con un altro tassello fondamentale per ogni musicista, quello di suonare su un palcoscenico di grande prestigio.

L’occasione, quest’anno, sarà il concerto di sabato 11 giugno prossimo, alle 16, presso l’Auditorium RAI “Arturo Toscanini” di Torino, che vedrà numerosi protagonisti sullo stesso palco, accanto agli archi dell’Orchestra Sinfonica della RAI. Si tratta di sette borsisti di “Professione orchestra”.

Sul podio è impegnata Gianna Fratta, direttrice artistica dell’Orchestra Sinfonica Siciliana, al suo debutto con la compagine RAI.

Il programma del concerto prevede il Divertimento per Archi di Bela Bartok e la Serenata per Archi op. 48 di Cajkovskij.

I biglietti sono proposti al prezzo unico di 5 euro e in vendita online sul sito dell’OSN RAI e presso la biglietteria dell’Auditorium RAI di Torino.

Il progetto è stato realizzato grazie anche al contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo, il maggior sostenitore.

MARA MARTELLOTTA

Auditorium RAI “Arturo Toscanini”

Piazza Rossaro

Tel. 0118104996