Pronto, chi truffa?

Il telefono è una delle invenzioni più utili dell’uomo; consente immediate comunicazioni tra una persona e l’altra, anche a distanze enormi, per dare informazioni e notizie o anche solo per scambiare due chiacchiere e mantenere i contatti fra persone lontane.

Ma come tutti gli strumenti utili, anche il telefono si presta ad

usi scorretti, abusi o addirittura truffe che danneggiano gli

utenti.

Uno dei fenomeni negativi più recenti è quello che, con il solito anglicismo, è definito “Market

abuse”, cioè l’abuso del telefono per dare raccomandazioni d’investimento, suggerire acquisti di

titoli e, più recentemente, stimolare gli sprovveduti a comprare criptovalute.

Ogni giorno tutti noi riceviamo una, due o più telefonate nelle quali un ignoto interlocutore ci

propone di cambiare l’utenza del gas o della luce, di comprare bitcoin, di acquistare titoli destinati a

boom di quotazioni che ci daranno guadagni enormi. Azioni pressanti che finalmente le istituzioni

preposte al controllo del mercato hanno deciso di controllare, regolamentare e, in molti casi, vietare.

Nel campo finanziario, l’Esma (la Consob europea) ha emanato una circolare in cui fissa regole

stringenti per fare chiarezza sull’attività di “consulenza” svolta tramite telefono, social o web. Gli

obblighi riguardano l’indicazione precisa dell’offerente il servizio, l’indicazione delle fonti usate

per fornire i suggerimenti, la precisazione di eventuali conflitti d’interesse fra il proponente e

l’oggetto dell’operazione proposta, in modo che l’interlocutore abbia almeno un quadro chiaro di chi

lo sta contattando e perché.

Purtroppo chiunque, via telefono o via web, può contattare qualunque persona spacciandosi per

esperto; e purtroppo molti risparmiatori sognano di diventare ricchi in poco tempo illudendosi di

rischiare poco o nulla, e sono pronti ad “abboccare” alle esche gettate a piene mani nel mare

sterminato del web.

Cosa fare per evitare rischi?

Un primo consiglio, drastico, è quello di chiudere immediatamente la conversazione o non

rispondere al messaggio ricevuto via sms o mail (inserendo il mittente nell’elenco della posta

indesiderata). Inoltre, per evitare di essere continuamente disturbati da telefonate commerciali, è

consigliabile iscriversi all’Albo delle opposizioni (tenuto dal Garante della privacy), negando

all’origine il consenso ad essere contattato.

​