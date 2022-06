I radicali e la “deputinizzazione”

Riceviamo e pubblichiamo Giovedì 9 giugno alle ore 12.00 a Torino presso la sede dell’Associazione radicale Adelaide Aglietta in via san Dalmazzo 9 bis si terrà una conferenza stampa con il segretario nazionale di Radicali Italiani Massimiliano Iervolino dal titolo:

“Deputinizziamo l’Italia a partire dal Piemonte: l’individuazione delle aree idonee per le rinnovabili contro la dipendenza dal gas russo”.

Molti sono gli aspetti su cui lavorare per arrivare a una ‘deputinizzazione’ dell’Italia e del Piemonte. In primis l’aspetto energetico. La crisi, anche energetica, determinata dall’invasione russa dell’Ucraina pone definitivamente l’Italia di fronte al problema pluridecennale della mancata autosufficienza. In questo scenario un ruolo centrale rispetto al nuovo mix energetico lo avranno le fonti rinnovabili. La roadmap che, attraverso il PNRR, il Governo italiano ha tracciato è chiara: entro il 2030 è necessario installare almeno 70 GW di potenza da rinnovabili per avere una copertura da queste fonti del 72% per la parte elettrica. L’Italia, però, negli ultimi anni ha installato solo circa 1 GW di potenza media annua, di questo passo vedremo raggiunti gli obiettivi necessari non prima del 2100. Entro la fine dell’anno le Regioni dovranno individuare le aree idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili. È urgente accelerare questa trasformazione, da una parte eliminando i legacci burocratici che da sempre frenano il nostro Paese e dall’altra coinvolgendo i cittadini nei processi decisionali per evitare le proteste e i fenomeni Nimby (non nel mio giardino) e Nimto (non durante il mio mandato). L’obiettivo è quello di individuare una strada comune verso l’autosufficienza energetica. L’occasione servirà inoltre a fare il punto sulle evidenti connivenze di parte dei maggiorenti del centrodestra piemontese, in particolare Fratelli d’Italia, con l’establishment del Cremlino. Basti pensare all’assessore FdI Maurizio Marrone o al portavoce regionale FdI Fabrizio Comba. Verrà poi lanciata la mobilitazione nazionale sull’iniziativa di raccolta firme “Putin all’Aja” per sostenere il lavoro della Corte Penale Internazionale e portare a processo Putin per crimini di guerra. Sarà inoltre annunciato l’evento conclusivo della campagna sui Referendum “Giustizia Giusta”.

Con il segretario Iervolino partecipano:

Igor Boni, presidente Radicali Italiani;

Silvio Viale, consigliare comunale;

Giulio Manfredi, giunta Radicali Italiani;

Patrizia De Grazia, coordinatrice Associazione radicale Aglietta.