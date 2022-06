Giovane con machete: Casolati, situazione insostenibile

“Non e’ in alcun modo tollerabile che a Torino in pieno giorno si possa assistere a scontri e inseguimenti tra soggetti armati, per giunta di fronte ad una scuola. Quanto avvenuto in zona dell’istituto Parini, dove due giovani si inseguivano ed uno impugnava un machete, e’ purtroppo

solo l’ultimo caso di una situazione insostenibile per i cittadini della nostra citta’”. Lo dice la senatrice della Lega Marzia Casolati. “Ormai – prosegue – e’ noto come gli agenti di Polizia siano chiamati ad intervenire continuamente ed i cittadini siano

costretti a sopportare i continui disagi causati da stranieri violenti, i mancati interventi risolutivi mettono in mostra tutte le lacune della gestione della sicurezza. La Lega non solo segnala da tempo questo genere di problematiche, legate anche

all’immigrazione clandestina, ma ha gia’ dimostrato di saper gestire il fenomeno migratorio con Matteo Salvini Ministro e con i suoi tanti amministratori locali, cosa che in questo momento manca ed e’ sotto gli occhi di tutti. Occorre – conclude – mettere in condizione le Forze dell’Ordine di lavorare al meglio con strumenti adeguati e numeri adatti a

gestire le esigenze di sicurezza dei cittadini torinesi, ormai esasperati da questa situazione che pervade diverse zone della nostra Citta’”.