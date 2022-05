Il segno che racconta. Alberto Longoni in mostra a Ghiffa

Sabato 4 giugno, alle 17,30, si inaugura presso la sala esposizioni Panizza di Ghiffa, nel Verbano, la mostra di acqueforti di Alberto Longoni intitolata “Il segno che racconta”.

L’evento è organizzato dall’Officina di incisione e stampa Il Brunitoio, a cura di Ubaldo Rodari e con la presentazione di Mauro Chiodoni. La mostra sarà visitabile fino al 26 giugno, dal giovedì alla domenica,dalle 16 alle 19.

Alberto Longoni è stato un importante pittore, incisore, scultore,

illustratore. Un artista eclettico nel senso pieno del termine che, con

le sue opere, ha accompagnato ed interpretato l’evoluzione del costume

e della società italiana, dal dopoguerra alla fine degli anni ottanta.

Durante la seconda guerra mondiale conobbe l’orrore del sistema

concentrazionario nazista. Arruolato in marina nel ’40 e inviato

sull’isola di Creta venne fatto prigioniero tre anni dopo dai tedeschi

che lo deportarono nel lager di Buchenwald, a poche miglia da Weimar.

Fulì che conobbe la donna che diventò sua moglie, la polacca Lidia

Josepyszyn con la quale tornò a Milano finita la guerra, nel 1945. Dal

suo rientro in patria, per alcuni anni lavorò di giorno in una impresa

edile, disegnando e dipingendo da autodidatta alla sera. A partire dal

1953 le sue qualità artistiche vennero apprezzate con il conseguimento

di riconoscimenti importanti come quello al concorso nazionale di

caricatura di Trieste e il primo premio per il Manifesto del Gran

Premio dell’autodromo di Monza.

Eseguì incisioni, graffiti, dipinti, illustrò

riviste italiane e straniere, copertine di dischi, realizzò multipli,

ceramiche, sculture e collaborò all’architettura di giardini. Illustrò

anche “Il gioco delle perle di vetro” di Hermann Hesse,una delle opere

che contribuirono ad attribuire all’autore di “Siddharta” il Nobel per

la letteratura. Se si considera la sua imponente produzione artistica,

che lo portò a collaborare con le più importanti case editrici e le

più prestigiose riviste italiane ed europee, oltre a scrivere e

illustrare straordinari libri per l’ infanzia, si comprende

l’importanza di Longoni nella storia dell’arte italiana della seconda metà del ‘900.

Negli anni ’60 realizzò cento disegni che illustrarono le novelle del

Decameron di Boccaccio e tutte le sovracoperte della collana Classici

della letteratura italiana contemporanea, editi da Mondadori. Alberto

Longoni, nato a Milano il 24 agosto del 1921 e vissuto sempre in quella

città, si trasferì nel 1986 in alta Val d’Ossola, zona che frequentava

già dagli anni sessanta. Elesse il suo buen retiro a Emo, una frazione

di Crodo, principale centro abitato della Valle Antigorio, circa

quindici chilometri a nord di Domodossola. Da sempre importante

località termale, il paese è famoso per le sue acque minerali e per il

“Crodino”, l’analcolico “biondo che fa impazzire il mondo”. A Emo di

Crodo scrisse e illustrò libri. Il suo ultimo lavoro è del 1991,

terminando la sua attività con l’allegra filastrocca Nasone gran

dormiglione, edita da Le Marasche. Lo stesso anno, il 7 dicembre, morì

all’eremo di Miazzina, sulle colline dell’entroterra del Verbano, a

causa di un’influenza maligna. Alcuni anni fa il Museo Monumento al

Deportato Politico e Razziale di Carpi (Mo) organizzò a Palazzo dei Pio

in piazza dei Martiri la mostra “Il mondo di Alberto Longoni”.

L’esposizione, curata dalla nipote dell’artista Michela Cerizza e da

Marzia Luppi era stata promossa dal comune modenese e dalla Fondazione

Fossoli che si pone come obiettivo principale la diffusione della

memoria storica dell’omonimo ex-campo di concentramento in terra

emiliana. La terribile, durissima esperienza dell’internamento a

Buchenwald ispirò Longoni per una delle sue opere principali, ospitata

nella prima sala del museo di Carpi. Un graffito grande come tutta la

parete, raffigurante centinaia di deportati magri, ridotti a pelle e

ossa, con gli occhi vuoti e privi di espressione, senza bocca.

In occasione dell’inaugurazione Michela Cerizza ricordò come suo nonno al

ritorno dal campo di concentramento pesasse 35 chili ma nonostante i

patimenti e le angherie subite non avesse “mai menzionato l’odio come

stato d’animo per spiegare l’orrore in cui era stato coinvolto. Lui

faceva emergere con le sue opere la vittoria dell’amore attraverso il

viaggio, il sogno, i paesaggi”. La scelta di ospitare la mostra di

Loongoni al Museo del Deportato assunse un significato del tutto

particolare ed evocativo. “La Sala dei nomi è una cattedrale laica”,

disse il sindaco di Carpi Alberto Bellelli, riferendosi alla celebre

stanza del Museo dove sono graffiti i nomi di oltre tredicimila

italiani morti nei campi di concentramento europei “e riportare qui Longoni

significa un ritorno alle radici dello stesso museo”. Per queste

ragioni si ritenne necessario e doveroso il tributo a un artista “che

ha saputo rappresentare la sera del tempo ma anche lo spiraglio della

speranza”, come ricordò il presidente della Fondazione Fossoli, l’on.

Pierluigi Castagnetti. La tragica esperienza della deportazione e del

lavoro coatto in Germania fu raccontata dallo stesso Longoni dialogando

con Pinin Carpi, del quale illustrò le storie: “Arriva la guerra, mi

mandano nell’isola di Creta, nella marina da sbarco.

Conosco il disegno, divento il segretario del comandante. Nei momenti di pausa disegno per

il comandante galeoni veneziani del Settecento: imparo così il disegno

navale, le linee di galleggiamento. L’8 settembre siamo circondati dai

tedeschi. I mille marinai di Creta si rifiutano combattere e di

collaborare con i tedeschi; circondati e imprigionati ci portano in

Germania e ci obbligano a lavorare per loro. Uno-due anni di prigionia

sono duri, arrivo a pesare 35 chilogrammi. La storia qui è drammatica.

Berlino con i bombardamenti degli Americani, la fame, il freddo, la

sete, soprattutto la paura. Nel Mellenburg incontro Lidia che fa

l’interprete in una grande fattoria. Una mattina, dopo un turno di

notte che durava dalle 6 di sera alle 6 del giorno dopo, mi pesano: 36

chilogrammi! Mi mandano a Luckenwalde e lì trovo un medico che mi dice:

“Non hai niente, sei solo deperito. I contadini qui attorno cercano

lavoratori: se riesci a superare il primo mese di prova te la cavi;

puoi mangiare perché hanno le patate”. E così me la son cavata”. Parole

asciutte, scarne, venate da malinconia, prive di enfasi. Nel maggio di

due anni fa la Casa della Memoria di Milano ospitò un’altra mostra

dedicata all’artista: “Guerra Prigionia Libertà di Alberto Longoni”.

Un evento realizzato in collaborazione con l’Aned per evidenziare il

messaggio di questo artista che decise di testimoniare con le sue opere

le tragedie personali e collettive della storia: la guerra, la

deportazione, il lavoro coatto nei campi di concentramento nazifascisti.

Ma la capacità espressiva di questo artista si cimentò anche con il

più classico racconto della letteratura per l’infanzia, uno dei romanzi

di formazione senza tempo tant’è che due anni fa, al Forum di Omegna

sul lago d’Orta, vennero esposte per la prima volta le tavole originali

che Longoni dedicò a Pinocchio. L’artista milanese fu tra i più grandi

illustratori delle avventure del celebre burattino inventato da

Collodi.

Nel 2017 l’editrice Electa del gruppo Mondadori ha mandato nelle

librerie il volume “Le avventure di Pinocchio”, riedizione dell’opera

illustrata da Alberto Longoni e pubblicata da Vallardi nel 1963 in

un’edizione speciale fuori commercio, ora introvabile sul mercato. Un

classico intramontabile proposto in una preziosa edizione numerata a

tiratura limitata e numerata, in un formato adatto a valorizzare le

magnifiche tavole dell’artista. Alberto Longoni, come scrive la casa

editrice “ci ha lasciato una raffinata e al tempo stesso ironica e

pungente interpretazione grafica dei personaggi del noto racconto per

bambini”.

I suoi disegni al tratto, in bianco e nero, sono riprodotti

nel volume a piena e a doppia pagina. Il libro include un folder a quattro

ante con la splendida scena del pesce che inghiotte il burattino. Il

testo è integrale, nella versione della decima edizione, con la

prefazione di Dino Buzzati.

Marco Travaglini