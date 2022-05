Ordine Commercialisti partner del Forum di Economia aziendale

Si terrà al Dipartimento di Management dell’Università degli Studi di Torino dal 30 maggio al 4 giugno prossimi, in concomitanza col Festival dell’Economia. Il segretario Paola Aglietta sarà uno dei relatori dell’evento di apertura, il vicepresidente Paolo Moiso della tavola rotonda sui rapporti tra ente pubblico e Terzo Settore, il tesoriere Davide Barberis modererà l’incontro sulle problematiche socio-economiche del calcio dilettatistico.

L’ Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino (Odcec) è partner del primo Forum dell’Economia Aziendale, organizzato dal Dipartimento di Management dell’Università degli Studi di Torino, che si terrà a Torino dal 30 maggio al 4 giugno prossimi, in corso Unione Sovietica 218/bis.

L’Odcec sarà protagonista di alcuni degli appuntamenti del fitto calendario della manifestazione con il suo segretario, Paola Aglietta, col vicepresidente Mario Paolo Moiso e col tesoriere Davide Barberis. Aglietta sarà uno dei relatori dell’evento di apertura del Forum (30 maggio 2022, ore 16,30) dal titolo: “Innovazione sostenibile: città, cittadini e aziende”. Vi parteciperanno anche Michela Favaro, Vicesindaca Città di Torino; Giacomo Carelli, CEO & General Manager, FCA Bank + Chairman, Leasys; Piera Gallo, Head of Global Brand Content Stellantis; Alberto Lazzaro, Presidente Gruppo Giovani Imprenditori Unione Industriali Torino; Enrico Pochettino, Direttore Innovazione del Gruppo Iren; Walter Rolfo, fondatore e Presidente di Master of Magic. L’evento è moderato da Alberto Brambilla, di Bloomberg, ed è introdotto da Francesca Culasso, Direttrice del Dipartimento di Management, e da Paola De Vincentiis, vice Direttrice Dipartimento di Management. L’ incontro si aprirà con un saluto del Rettore dell’Università degli Studi di Torino, Stefano Geuna, e del Presidente di AIDEA (Accademia Italiana di Economia Aziendale) Michele Pizzo.

In coda alla tavola rotonda saranno inaugurate le due panchine rosse che, simbolo riconosciuto della lotta contro la violenza sulle donne, sono state posizionate nei pressi della Scuola di Management ed Economia.

Davide Barberis e Mario Paolo Moiso parteciperanno a due degli eventi del fitto programma delle sessioni parallele del Forum (31 maggio e 1° giugno), in cui aziende, ricercatori, professionisti, docenti, esponenti del mondo dello sport e dello spettacolo (il gruppo musicale torinese Eugenio in Via di Gioia) affronteranno i temi che sono al centro del concomitante Festival dell’ Economia (rispetto, merito, diversità e innovazione sociale) declinati in tematiche quali riduzione del divario di genere, inclusione, rispetto per l’ambiente e innovazione sostenibile. Barberis modererà l’incontro “Sport e società: impatto socio economico del giuoco del calcio dilettantistico” (1 giugno, ore 12), in cui si parlerà delle novità, prospettive e rischi dell’innovazione nel mondo dello sport. Moiso sarà uno dei relatori della tavola rotonda “Co-progettare il futuro fra sussidiarietà e differenziazione” (1giugno, ore 17), in cui si analizzerà l’evoluzione del rapporto fra ente pubblico e Terzo Settore.

Nell’atrio monumentale della Scuola di Management ed Economia saranno anche allestiti alcuni stand delle aziende partner, che illustreranno i risultati delle strategie sostenibili applicate negli ultimi anni.

Il Forum comprende anche un focus sulla formazione nell’era digitale dal titolo “Formazione nell’era digitale, esperienze a confronto”, che si terrà il 1° giugno alle 17.30 (relatori Paolo Neirotti, Scuola di Master e Formazione Permanente Polito, Paola De Vincentiis, Dipartimento di Management Unito, Vincenzo Fucci, ITCILO, e Claudio Lubatti e Stefania Vigna, Intesa Sanpaolo Innovation Center; moderatore da Leonardo di Paco, giornalista de La Stampa) e un evento di chiusura (4 giugno) dal titolo: “Scenari di pubblica amministrazione resiliente fra innovazione delle tecnologie e coraggio delle scelte”, con la partecipazione di: Giuseppe Busia (ANAC), Generale Francesco Paolo Figliuolo (ex Commissario straordinario COVID), Brunella Bruno (Cons Stato). Introduce i lavori la Prof.ssa Gabriella Racca (Coord. scientifica Master SEIIC, Dipartimento di Management). Il Rettore dell’Università degli Studi di Torino, Stefano Geuna, e la Direttrice del Dipartimento di Management, Francesca Culasso, introdurranno l’evento.

Al Forum è possibile partecipare sia in presenza che in streaming (iscrizione tramite il sito dell’evento alla pagina www.festivaloff.it).