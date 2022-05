Vinovo, grande trotto all’ippodromo

L’ultima domenica all’Ippodromo di Vinovo darà vita ad un gemellaggio speciale, quello tra il trotto e il mondo degli asinelli. Grazie all’APS L’Asino Maestro, alcuni esemplari saranno a nostra disposizione nel paddock posto nel viale di ingresso. Animali dolcissimi, non così conosciuti ma molto adattabili a varie situazioni, soprattutto con i bambini. Un’esperienza diversa dal solito da vivere gratuitamente.

Da apprezzare anche lo spettacolo delle otto corse in programma che prenderanno il via alle ore 14,5. Quella più importante del pomeriggio vedrà in pista nove soggetti sulla distanza del doppio km, disposti su tre nastri. Al primo soprattutto Rue Du Bac, all’ultimo nastro invece Ugolinast e Alchimia Di Casei, due femmine di temperamento che si sono spesso affrontate, per due team importanti come quello di Santo Mollo e di Mauro Baroncini.

La corsa di contorno, il Premio Parigi, avrà in pista discreti cavalli di tre anni. Brutto numero per Desdemona Sage, che all’ultima uscita si era resa autrice di una corsa spettacolare su pista pesante con Marco Smorgon. Tra gli avversari di giornata, in particolare Dartagnan Ferm ed Edoardo Loccisano. Oltre alla corsa riservata alla categoria dei gentlemen, il Premio Lione, ci sarà anche la seconda corsa sull’anello torinese riservata agli aspiranti Allievi: in 12 dietro le ali dell’autostart.

Sempre attiva l’Hippo-Trattoria con affaccio sulla pista, dove è possibile mangiare un primo più un secondo con contorno acqua e caffè a 10 euro. L’ingresso come sempre è gratuito.

Ma ci sarà spazio anche per il tifo perché il 29 maggio è la dell’Elitloppet 2022 a Solvalla e al via di uno dei monumenti per il trotto troveremo anche Vernissage Grif, prodotto dell’allevamento Il Grifone che la famiglia Brischetto ha messo in piedi con successo a Vigone, Vernissage Grif è passato nelle mani di Alessandro Gocciadoro e del suo staff con lui ha centrato risultati importantissimi. Compresa la vittoria, lo scorso aprile, nel GP Costa Azzurra 2022 a