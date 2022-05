L’assessore al verde della Città eletto Presidente della Riserva di Biosfera Collina Po

L’assessore al Verde e alle sponde fluviali della Città di Torino è il nuovo presidente della Riserva di Biosfera Collina Po, sito riconosciuto dall’UNESCO Territorio MaB (Uomo e Biosfera) per la sua rilevanza naturalistica.

La Riserva coinvolge 86 comuni lungo l’asse fluviale del Po, appartenenti a quattro diverse province, con due elementi di estremo interesse dal punto di vista ambientale e paesaggistico, il fiume e la collina, che convivono in un tessuto antropizzato di rilevanza economica e turistica che motiva l’appartenenza del sito al Programma MaB UNESCO.

Un sito naturale che assume un ruolo di estrema importanza per la conservazione della biodiversità, grazie ad una vera e propria rete ecologica che assolve all’importante funzione di tutela e conservazione delle specie animali e vegetali, delle comunità e degli ecosistemi.

Nel commentare la sua nomina, l’Assessore ha sottolineato come si tratti di un importante ruolo che comporterà una grande impegno nell’attività di tutela, e allo stesso tempo di sviluppo, di un patrimonio naturalistico da declinarsi sotto vari aspetti, dalla cura e valorizzazione della rete dei sentieri alla cultura gastronomica. L’Assessore ha evidenziato inoltre come siano pochi i grandi centri urbani che – come Torino, prima “Urban Mab” in Italia – possono vantare il riconoscimento UNESCO, e come questo titolo offra alla città l’occasione di dialogare con il territorio circostante.