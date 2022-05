All’ ospedale Mauriziano due nuove colonnine di ricarica per veicoli elettrici

Due nuove colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici sono state inaugurate questa mattina a Torino. Collocate nell’area di uscita dal Pronto soccorso dell’ospedale Mauriziano sono state donate dalla multinazionale famaceutica Novo Nordisk che ha provveduto alla loro installazione e ne garantirà la manutenzione.

L’azienda danese con il nuovo progetto Electric Path , che porterà le infrastrutture di ricarica in prossimità delle principali strutture ospedaliere italiane, intende stimolare una transizione più rapida verso modelli di mobilità sostenibili e contribuire così alla riduzione delle emissioni di CO2, con conseguente miglioramento del benessere delle persone

Nato dalla convinzione che gli ambienti urbani siano un’opportunità per vincere la lotta contro il cambiamento climatico ma anche contro malattie non trasmissibili come il diabete, Electric Path va a sommarsi alle numerose iniziative dell’azienda danese già in atto per migliorare la salute dei cittadini come Cities Changing Diabetes, il programma globale nato per rispondere al drammatico incremento del diabete nelle città. Secondo un’ampia ricerca condotta negli Stati Uniti agli agenti inquinanti sono riconducibili 3 milioni di nuovi casi della malattia ogni anno, ma l’inquinamento atmosferico è causa dello sviluppo di numerose malattie

Una sfida che vede fortemente impegnata l’Amministrazione comunale di Torino che con i fondi del PNRR vuole trasformare la Città e proiettarla verso un futuro sostenibile. L’obiettivo è il raggiungimento della neutralità climatica entro il 2030. La Città si è infatti aggiudicata, nelle scorse settimane la call europea “100 Climate-neutral Cities by 2030 – by and for Citizens”, che ha ufficialmente fatto di Torino una delle 100 città europee impegnate a diminuire le emissioni entro il 2030, diventando al tempo stesso una “Mission City”, ovvero un hub di sperimentazione e innovazione in ambito climatico, esempio virtuoso per tutte le altre città europee che seguiranno.

Novo Nordisk è una multinazionale farmaceutica danese attiva da più di 90 anni nella ricerca e nello sviluppo di soluzioni innovative per sconfiggere il diabete e altre gravi malattie croniche.

Electric Path rientra nel progetto internazionale Circular for Zero, la strategia di Novo Nordisk per azzerare l’impatto ambientale entro il 2030, grazie alla riduzione dei consumi, al riciclo dei rifiuti, allo studio ed allo sviluppo di prodotti riutilizzabili, in un ciclo virtuoso ‘circolare’ della catena di fornitura.

