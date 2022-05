Commento al campionato di serie A

Domenica scorsa 22 maggio 2022 si è concluso il 120esimo campionato di calcio italiano, 90esimo della Serie A a girone unico nazionale.Lo ricorderemo come il primo dopo i 2 anni di pandemia da coronavirus e con il ritorno del pubblico negli stadi: la prima stagione di serie A con il calendario asimmetrico, cioè con l’ordine delle partite nel girone di ritorno diverso da quello del girone di andata.

Il Milan è campione d’Italia per la diciannovesima volta, dopo undici anni dall’ultima.Bene l’Inter arrivata seconda ed in lotta per vincere il campionato fino all’ultima giornata:i nerazzurri arricchiscono l’albo d’oro vincendo la Supercoppa italiana e la Coppa Italia battendo sempre la Juve in finale in entrambe le competizioni.In classifica assieme al Milan e l’Inter, Napoli e Juventus sono le squadre qualificate alla prossima Champions League.Lazio e Roma giocheranno in Europa League, mentre la Fiorentina in Conference League. Venezia, Genoa e Cagliari sono le squadre retrocesse, e nella prossima stagione verranno sostituite da Lecce, Cremonese e da una fra Monza e Pisa.

Il Torino chiude la stagione al decimo posto in classifica migliorando tantissimo rispetto alle 2 ultime stagioni in cui ha rischiato seriamente la serie B.

La Juve ha ottenuto il minimo sindacale

arrivando quarta in classifica e qualificandosi in Champions League con l’ultimo posto disponibile.I bianconeri, finalisti in supercoppa Italiana e Coppa Italia,hanno perso entrambi i trofei contro l’Inter.

Voto al Toro:7

Voto alla Juve:6

Enzo Grassano