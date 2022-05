Juve vacanziera! Fiorentina-Juventus 2-0

38esima ed ultima giornata di campionato serie A

Duncan

N.Gonzalez (r)

La Juventus chiude malissimo il campionato: tanti assenti e nessun obiettivo da raggiungere contro una Fiorentina affamata ed alla ricerca di un posto in Europa che manca da cinque anni. Finisce 2-0 per la viola, con il gol di Duncan e il rigore di Gonzalez, per un settimo posto che significa Conference League. La Juventus, già in vacanza, incassa l’ottava sconfitta stagionale e saluta molti protagonisti: da Chiellini, rimasto in campo per 45′, a Bernardeschi, fino a Dybala che lascia la Juve con indossata la fascia da capitano. Ora i pensieri si concentrano sul mercato, con Pogba e Di Maria primi obiettivi da portare a casa,assieme ad Acerbi e Perisic.Giocatori esperti per una Juve già pronta per tornare a vincere secondo i dettami del tecnico bianconero Max Allegri.

Enzo Grassano