A Pralormo seminario di ricerca persone scomparse

Partecipano anche “Bobo” cane boxer cieco e Imai cane boxer recuperata da una discarica in Sardegna, entrambi adozioni di Vassilia Sacco (Associazione Casa di Axel)

Da sabato 21 fino a domenica 22 maggio 2022 a Pralormo (Torino) nello splendido luogo del Lago della Spina si tiene il K9 MANTRAILING EVOLUTION II, evento di formazione di ricerca persone con l’ausilio di Unità Cinofile organizzato da Mare & Monti Team Cinofilo Genova in collaborazione con l’Associazione Casa di Axel (Ref. Dott.ssa Vassilia Sacco) con il supporto dell’Amministrazione Comunale di Pralormo, con la presenza di istruttori di fama internazionale del calibro dello svizzero Ivan Schmidt, Dog Trainer Professional e K9 Mantrailing Master Instructor (in prima linea nei famosi casi di scomparsa di Yara Gambirasio e le gemelline Sheep in Svizzera), già operativo per la ricerca di persone scomparse, ausiliario di PG e Consulente tecnico in Svizzera, Italia e Francia con una formazione specialistica di psicologia criminale e investigativa nonché di “missing profiling” presso diversi enti di criminologia e scienze forense sia in Svizzera che in Italia coadiuvato dall’istruttore K9 Master Instructor – Virginia Ancona (Italia).

L’evento formativo in materia di ricerca persone scomparse, della durata di due giorni, (interamente pratico) ha lo scopo di permettere ai partecipanti provenienti da diverse regioni dell’Italia di apprendere maggiori e nuove nozioni sulle tecniche di ricerca persone con l’ausilio di unità cinofile e sull’odorologia biologica forense, praticando con i propri cani.

Come spiega Ivan Schmidt – “è molto importante alzare l’asticella della qualità formativa, anche alla luce di tanti casi irrisolti o terminati in una tragedia, fornendo ai binomi una forte base di preparazione e una consolidazione in termini di tecniche e tipologie di scenari di scomparsa. L’obiettivo di queste due giornate è quello di permettere ai partecipanti l’accrescimento e il consolidamento della propria formazione nell’ambito della ricerca persone scomparse, soprattutto sulle tecniche di lettura del cane. A prova che il limite del cane siamo noi, parteciperanno anche “Boboshu” un boxer cieco di 8 mesi e “Imai” un cane boxer di due anni recuperata da una discarica in Sardegna – entrambi adozioni di Vassilia Sacco.”