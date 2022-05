 Ruffino (Azione): “affidare ai piccoli comuni i fondi per i progetti” 

“Chiedo alla ministro dell’Interno di intervenire immediatamente per sanare la incresciosa situazione che si e’ creata in questi giorni sulla cancellazione di circa mezzo miliardo di euro di contributi per la realizzazione di 4.800 progetti nei piccoli comuni italiani”. Dichiara in una nota la deputata di Azione, Daniela Ruffino. “Quanto sta accadendo ha dell’incredibile. Invece di rendere meno burocratica l’Italia, aiutando le economie locali a rilanciarsi dopo la crisi economica causata dal Covid e ora dalla guerra in Ucraina, si chiede ai piccoli comuni italiani, da sempre carenti di personale, di svolgere alla perfezione le scadenze salvo poi annullare con una semplice pec l’invio dei contributi attesi da anni solo perche’ la burocrazia deve avere la meglio sul buonsenso. Cosi l’amministrazione centrale penalizza i territori senza risolvere i problemi. Sono certa che la ministra Lamorgese interverra’ per sanare questa anomalia burocratica”, conclude.