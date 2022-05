Rubava nelle case da quando aveva 13 anni: arrestata

Dall’età di 13 anni era stata denunciata più volte per reati contro il patrimonio, soprattutto furti in abitazione, in tutto il nord Italia. Forniva ogni volta diverse generalità alla polizia.

Oggi, 28 anni, doveva espiare una pena di 5 anni e due mesi. Dal 2017 era irreperibile. Ma gli agenti della III sezione della Squadra Mobile e della Divisione Anticrimine della Questura di Novara hanno rilevato la presenza della donna nella provincia di Novara. Dopo un appostamento hanno arrestato la ricercata e l’hanno condotta nella casa circondariale di Vercelli.

