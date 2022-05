Il 19 maggio modifiche alla viabilità in centro per il vertice del Consiglio d’Europa

La Città di Torino ospiterà la 132esima Sessione del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, un vertice Internazionale a cui parteciperanno i Ministri degli Esteri del Consiglio d’Europa, che comporterà giovedì 19 maggio alcune modifiche temporanee alla viabilità cittadina e qualche inevitabile disagio.

Per garantire il regolare svolgimento dell’incontro e tutelare l’incolumità dei cittadini gravitanti intorno al centro della città, si rende necessaria la chiusura al traffico veicolare e pedonale di alcune vie e tratti di strada, con conseguente disagio per residenti e attività economiche di quella parte di città.

Dalle ore 9 e fino a cessate esigenze saranno chiuse al traffico veicolare e pedonale l’area di piazza Castello e piazzetta Reale;l’area di piazza Carignano e via Accademia delle Scienze; via Roma, nel tratto compreso tra via Cesare Battisti e piazza Castello; via Principe Amedeo, nel tratto tra le vie Bogino e Roma; via Cesare Battisti, nel tratto tra piazza Carlo Alberto e via Roma; viale 1° Maggio, nel tratto tra piazza Castello e i fornici dei Giardini Reali; via Palazzo di Città, tra via XX Settembre e piazza Castello; via Garibaldì, tra via XX Settembre e piazza Castello,

L’area di piazza Castello e piazzetta Reale sarà delimitata con transennamenti e chiusa al traffico pedonale e veicolare, compresi i mezzi di trasporto pubblico urbano. Verrà consentito l’accesso pedonale attraverso i 2 varchi in via Garibaldi e via Po esclusivamente a residenti e impiegati di enti o uffici collocati all’interno dell’area mediante l’esibizione del documento d’identità, del tesserino di appartenenza all’ente oppure da specifica autorizzazione rilasciata dagli albergatori delle strutture ricettive ricadenti nell’area.

L’area di Piazza Carignano e via Accademia delle Scienze, nel tratto compreso tra piazza Castello e via Principe Amedeo, sarà chiusa al traffico veicolare e pedonale. Per l’accesso pedonale valgono le stesse eccezioni indicate per l’area di piazza Castello-piazzetta Reale.

Dalle ore 9 e fino a cessate esigenze saranno inoltre chiuse al traffico veicolare viale Partigiani, nel tratto tra i fornici dei Giardini Reali e corso San Maurizio; via Pietro Micca, nel tratto compreso tra via XX Settembre e piazza Castello; via Barbaroux, nel tratto tra le vie XX Settembre e Pietro Micca; via Po , nel tratto tra via Giacomo Rossini e piazza Castello.

Dalle ore 9.00 e fino a cessate esigenze in tutte le aree sopraelencate sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli.

Dalle ore 7 alle ore 22 e comunque fino a cessate esigenze il parcheggio ‘Roma – San Carlo – Castello’ resterà chiuso.