Eurovision, ecco gli ultimi dieci Paesi in finale

Sono Belgio, Repubblica Ceca, Azerbaijan, Polonia, Finlandia Estonia, Australia, Svezia, Romania e Serbia gli ultimi Paesi che ieri sera si sono qualificati per la finalissima di domani dell’Eurovision Song Contest. I settemila spettatori del Palasport Olimpico hanno potuto vedere diciotto artisti in gara. Tra questi anche Achille Lauro in rappresentanza di San Marino e la maltese Emma Muscat. Fra l’altro proprio questi due cantanti, dati per favoriti per la vittoria finale, sono stati sorprendentemente eliminati.

Nelle serate di martedì e giovedì i dati d’ascolto sono abbastanza confortanti attestandosi intorno al 27% con una media di cinque milioni e mezzo di presenze davanti alla televisione. Quindi nella finale di sabato saranno venticinque gli artisti che si contenderanno il primo posto dell’edizione 2022 dell’Eurovision Song Contest di Torino. Finalmente sarà la volta di Mahmood e Blanco e la loro “Brividi”, pezzo che ha permesso loro di vincere il festival di Sanremo. All’atto conclusivo della manifestazione saranno presenti i Maneskin come super ospiti della serata.

Marco Aceto