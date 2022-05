-2 alla fine del campionato! Verona-Torino

37esima giornata serie A

Ore 18 allo stadio Bentegodi di Verona

Sta volgendo al termine questo combattutissimo ed incerto campionato.Solo 2 giornate per stabilire chi vincerà lo scudetto,Milan o Inter,chi giocherà in Europa e Conference League,ed infine le 3 squadre che retrocederanno.

Ci sono anche gare stimolanti,per esempio alle 18 c’è Hellas Verona-Torino.

Si sfidano due squadre che non hanno particolari problemi di classifica e che vedono squalificati i rispettivi esterni destri Faraoni e Singo. Tudor sceglie Depaoli per la sostituzione del capitano, Juric opta per Ola Aina;ecco le formazioni.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Casale, Günter, Ceccherini; Depaoli, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. Allenatore: Tudor. A disposizione: Chiesa, Dawidowicz, Sutalo, Retsos, Frabotta, Veloso, Hongla, Cancellieri, Terracciano, Bessa, Praszelik, Lasagna.Indisponibili: Berardi, Coppola, Pandur. Squalificati: Faraoni.

TORINO (3-4-2-1): Berisha; Izzo,Zima, Rodriguez; Aina, Lukic, Ricci, Vojvoda; Praet, Brekalo; Belotti. Allenatore: Juric. A disposizione: V. Milinkovic-Savic, Gemello, Djidji, Ansaldi, Pobega, Mandragora, Seck, Linetty, Pellegri, Pjaca. Indisponibili: Edera, Fares, Sanabria, Singo, Warming, Buongiorno, Bremer, Zaza. Squalificati: Singo.

Enzo Grassano