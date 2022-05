Nasce la Fondazione Zoom

Ente di ricerca per la tutela ambientale del bioparco ZOOM

Nato nel 2009, ZOOM è il primo bioparco immersivo d’Italia: basato sugli innovativi concetti derivati dalle

evoluzioni delle strutture zoologiche in Europa e nel mondo, per i quali il punto di partenza è la fedele ricostruzione

dell’habitat naturale di provenienza delle specie. Un luogo studiato per mettere in sintonia le persone con le

specie animali ed il loro habitat, educando alla sostenibilità e salvaguardia ambientale, alla tutela del valore

della biodiversità. Membro EAZA1, in 13 anni di attività, il Bioparco ha inoltre partecipato a diversi programmi

di conservazione e ricerca per le specie minacciate in situ ed ex situ, ha contribuito ad oltre 100 tra tesi e

ricerche scientifiche, alcune delle quali con relativa pubblicazione scientifica, ha sostenuto numerosi progetti di

conservazione, raccogliendo oltre 100mila euro, e organizzato quasi 250 tirocini formativi.

Oggi ZOOM Torino, a 13 anni esatti dalla sua inaugurazione, grazie al know-how acquisito e alle numerose

esperienze maturate sul campo, costituisce la Fondazione ZOOM: un Ente di ricerca per sviluppare iniziative e

studi multidisciplinari a tutela dell’ambiente grazie alla collaborazione tra ricercatori, educatori ed esperti.

“La Fondazione Zoom – dichiara Umberto Maccario, Amministratore Delegato ZOOM Torino – nasce

dall’esigenza di dare maggior enfasi all’attività scientifica promossa dal bioparco, con l’obiettivo di realizzare

progetti di ricerca e modelli ecosostenibili. Zoom si occupa da sempre della sensibilizzazione del pubblico rispetto

alle grandi tematiche ambientali, ma da oggi, grazie alla Fondazione, avremo l’opportunità di catalizzare le

energie, collaborare con altri enti, contribuendo ancor più concretamente alla salvaguardia dell’ambiente e alla

tutela delle specie animali a rischio estinzione. La Fondazione, infatti, opera a tutela della natura ad ampio spettro,

promuovendo la ricerca scientifica e ispirando nuovi modi di vivere e di interagire con il nostro pianeta, affinché

si possano conservare in modo più efficace gli ecosistemi. Tra i nostri obiettivi, inoltre, figura anche l’educazione

delle nuove generazioni, elemento essenziale per far germogliare il seme della cultura ambientale, affinché venga

compresa l’importanza del rispetto per il nostro pianeta, un patrimonio universale che noi tutti dovremo imparare a

preservare”.

“Sono felice di prender parte a questo interessante progetto – dichiara Rodolfo Zich, Presidente della

Fondazione ZOOM – La nascita della Fondazione coincide con l’approvazione in via definitiva della proposta di

legge per la modifica degli articoli 9 e 41 della Costituzione. Da questo momento, infatti, anche a livello nazionale

sarà garantita la ‘tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi’ e la Natura ha finalmente ottenuto anche

un riconoscimento costituzionale. La “vision” e la “mission” della Fondazione perseguono i medesimi obiettivi,

un’ulteriore conferma di come i temi da noi trattati siano fondamentali, molto attuali, e di quanto sia importante

promuovere la conoscenza diffusa per fermare i processi di autodistruzione innescati dall’uomo”

Lo scopo della Fondazione è promuovere la ricerca scientifica, sia in ambito zoologico che ambientale, con

focus sulla biodiversità e monitoraggio ecologico, sulla salute e benessere animale, sullo sviluppo sostenibile, sulla

salvaguardia e il miglioramento delle condizioni dell’ambiente.

La Fondazione intende creare collaborazioni dinamiche e produttive tra diverse realtà, dagli stakeholder alle

organizzazioni nazionali/internazionali fino alle comunità locali, mettendo sempre la ricerca al centro e operando

affinché questa migliori la connessione tra comunità e natura, sia di supporto e utilità sociale ed ambientale e porti

ad azioni concrete.

AMBITI DI INTERVENTO & PROGETTI

Le aree che vedono l’intervento della Fondazione per la tutela ambientale e l’incentivazione di protezione,

rigenerazione e sviluppo sostenibile, sono:

• Tutela della biodiversità

• Cambiamento climatico, inquinamento e impatto antropico

1 European Association of Zoos and Aquaria, l’autorevole ente europeo per la tutela delle specie animali in ambiente controllato e l’educazione ambientale

La Fondazione, inoltre, condivide la mission che, da sempre, ha contraddistinto il Bioparco: formare, educare e

sensibilizzare la popolazione e le comunità locali verso la salvaguardia del Pianeta e la conservazione della specie.

Per il 2022 sono già stati attivati dei progetti:

• BEE ZOOM – per la salvaguardia degli impollinatori.

Localizzazione: Piemonte e Botswana

Progetto: censimento e biomonitoraggio degli impollinatori

Obiettivo: favorire i servizi ecosistemici e, quindi, il recupero di habitat danneggiati.

Attività extra: realizzazione di corsi di apicultura ed educazione alla biodiversità alle

comunità locali africane e promozione di tecniche sostenibili per la gestione delle risorse

naturali.

• BIO-MONITORANDO – per l’analisi dell’impatto del cambiamento climatico e

dell’inquinamento sulla biodiversità.

Localizzazione: Bioparco ZOOM Torino

Progetto: studio dell’impatto che gli inquinanti hanno sullo stato di salute di animali e piante

Obiettivo: trovare soluzioni affinché diminuisca la contaminazione ambientale e aumenti il

benessere degli organismi animali e vegetali

• HIPPO ENERGY – per il sostegno e il benessere psico-fisico dei bambini ospedalizzati

Localizzazione: Ospedale Regina Margherita di Torino

Progetto: installazione di una vasca contenente pesci africani grazie alla quale sviluppare

attività educative e ludico-esperienziali.

Obiettivo: offrire ai piccoli pazienti momenti ludico-educativi che regalino momenti di

spensieratezza e al contempo permettano di analizzare gli effetti benefici degli animali sui

bambini ospedalizzati.

“I progetti attivati dalla Fondazione – racconta Filippo Saccà, Direttore Fondazione ZOOM – sono esempio

di come non solo siano orientati alla ricerca scientifica applicata ed allo studio dei risultati che ne derivano ma

possono anche contribuire a trovare soluzioni concrete e pratiche nuove per una vita più sostenibile.”

“La Fondazione ZOOM – prosegue Saccà – ha come obiettivo ultimo la ‘conservazione’ del Pianeta. Per farlo è

necessario creare legami e identificare network, sia nazionali che internazionali, che permettano di raggiungere

gli obiettivi e promuovere i progetti portando ad una ‘coscienza scientifica’ diffusa e standardizzata.”

ZOOM FOUNDATION LAB

La sede della Fondazione ZOOM si trova oggi presso il Bioparco.

Nell’arco dei prossimi mesi, all’interno del Bioparco, sarà creata la “ZOOM FOUNDATION LAB”, un luogo

dedicato a ricercatori e tesisti, dove saranno forniti strumenti ed attrezzature idonei alla ricerca, e dove studenti

e scienziati potranno incontrarsi, confrontarsi e lavorare insieme perseguendo gli obiettivi comuni.

DONAZIONI

Sono molteplici le possibilità di donare fondi per la ricerca e a supporto delle attività organizzate dalla

Fondazione:

• Donazione diretta (Iban: IT11M0342546190CC0022001015)

• Tramite il 5xMille (Cf 12599050015)

• Aderendo a progetti speciali come l’adozione, a distanza, di un animale ospitato a ZOOM

• Acquistando prodotti benefici venduti presso lo shop del Bioparco o online

• Aggiungendo un contributo al ticket di ingresso del Bioparco ZOOM

• Partecipando agli eventi di raccolta fondi che saranno organizzati dal Parco durante l’anno

GLI ORGANI DELLA FONDAZIONE

Fanno parte del Consiglio di Amministrazione alcune delle massime cariche in ambito universitario, scientifico

ed imprenditoriale:

• Rodolfo Zich: Professore emerito Politecnico di Torino; Socio Nazionale Accademia delle

Scienze di Torino; Presidente Cluster Nazionale Tecnologie per le Smart Communities;

Presidente Onorario Fondazione Torino Wireless

• Enrico Macii: Professore di Ingegneria Informatica presso il Politecnico di Torino.

• Piercarlo Rossi: Professore presso il Dipartimento di Scienze economico-sociali e

matematico-statistiche dell’Università degli Studi di Torino

• Andrea Ferrero: Presidente CDA ZOOM Torino

• Umberto Maccario: Amministratore Delegato ZOOM Torino

• Carlo Giordano: Amministratore Delegato Immobiliare.it S.p.A e consigliere CDA ZOOM

Torino

• Gianluca Serino: Avvocato Partner e Founder di Labjus

Fanno parte del Comitato Scientifico 4 professionisti che operano, da anni, nell’ambito della ricerca scientifica

e che collaborano direttamente da sempre con il bioparco:

• Valentina Isaja: membro della commissione scientifica europea EEP (per la supervisione

e ricerca sui pinguini africani nelle strutture zoologiche in Europa),ha gestito i progetti di

conservazione in natura promossi dal Bioparco Zoom. Ha lavorato per molti anni in ambito

marino, prima in Grecia, poi in Italia fino al trasferimento, nel 2003 alle Maldive dove si è

occupata del campionamento della fauna e dei coralli presenti nel reef. Nel 2005 torna in

Italia, consegue un Master e inizia a collaborare con il Bioparco, ed è tutt’ora membro del

team

• Marco Gamba: Presidente Corso di Laurea ECAU (Evoluzione del comportamento animale

e dell’uomo), professore presso il Dipartimento Scienze della vita e biologia dei sistemi

dell’Università di Torino e membro dell’International Primatological Society e

dell’Associazione Italiana di Antropologia. È stato Docente in Madagascar presso

l’Università di Mahajanga e presso l’Università delle Comore. L’ambito dei suoi studi si

concentra principalmente sull’evoluzione del comportamento e della comunicazione animale

nonché sulla fonazione dei primati. Sua la creazione del software per l’analisi del suono

BORIS.

• Simona Bonelli: coordinatrice del Laboratorio di Zoologia (ZooKab), consulente del

Ministero dell’Ambiente per la creazione della prima Lista Rossa delle Farfalle Italiane nonché

rappresentate italiano del progetto Butterfly Conservation Europe. Da oltre 15 anni studia

la biologia, l’ecologia e la conservazione dei lepidotteri. Oggi è professoressa presso il

Dipartimento Scienze della vita e biologia dei sistemi dell’Università di Torino.

• Elisabetta Macchi: professoress a nel Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università

di Torino è membro della Società Italiana di Fisiologia Veterinaria e del Centro

Iterdipartimentale di Ricerca e Collaborazione scientifica con i Paesi del Sahel e dell’Africa

Occidentale. Gli ambiti della sua ricerca spaziano dalla fisiologia del comportamento e della

comunicazione animale al monitoraggio del benessere animale in animali impiegati in attività

e terapie assistite.