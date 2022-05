Juve brutta ma efficace

35esima giornata serie A Juventus-Venezia 2-1

Bonucci J (2) Aramu(V). Nel giorno del suo 35esimo compleanno capitan Bonucci si fa un doppio regalo:una doppietta,di pregevole fattura,la seconda della sua carriera e la vittoria che porta 3 punti importanti per la sua Juve con consolidamento del quarto posto e la quasi certezza matematica di disputare la prossima Champions League.Come dice sempre, ultimamente,il tecnico bianconero Max Allegri,a questo punto della stagione conta solo vincere per raggiungere l’obiettivo stagionale.È stata una gara non bella con una Juve frenetica desiderosa di far sua l’intera posta in palio senza badare al bel gioco e così è stato.La prossima stagione ci vorrà ben altro per provare a vincere la Champions League che manca in bacheca dal 1996,ben 26 anni fa.

Enzo Grassano