Belotti fa 100! Empoli-Torino 1-3

35esima giornata serie A

Belotti 3 (2rig)

Zurkovsky (E)

È successo di tutto in Empoli-Torino.

I granata vincono meritatamente e salgono al decimo posto in classifica.

Tripletta di capitan Belotti entrato nel secondo tempo.Il capitano granata trasforma perfettamente e con freddezza 2 rigori,il terzo gol arriva con una perfetta conclusione al termine di una veloce azione granata tutta in contropiede.L’Empoli era passato in vantaggio su un errorraccio, l’ennesimo,del portiere granata Berisha che si è lasciato sorprendere da un tiro non irresistibile dell’empolese Zurkovsky.

La giornata di capitan Belotti è stata perfetta perché si porta a 100 gol in maglia granata per quanto riguarda solo i gol segnati nei campionati di serie A,secondo,nella classifica generale dei marcatori di tutta la leggendaria storia del Toro, solo all’immenso Paolo Pulici che è fermo al primo posto con 134 reti e chissà che mercoledì 4 maggio,nel giorno del ricordo del Grande Torino,Andrea Belotti mentre leggerà sulla lapide a Superga i nomi degl’invincibili angeli caduti il 4 maggio del 1949,non deciderà di rinnovare il contratto per altri 4 anni con il Toro per superare il mito Pulici e far tornare il Toro di nuovo grande!

Enzo Grassano