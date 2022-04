Sicurezza stradale, motociclista sfreccia tre volte davanti al velox della Polizia Locale

Ieri sera, durante un servizio ordinario di sicurezza stradale di rilevamento della velocità in via Pietro Cossa, gli agenti del Reparto Radiomobile della Polizia Locale, nell’arco di pochi minuti, hanno rilevato l’eccesso di velocità della stessa moto per ben tre volte consecutive.

Lo strumento ha immortalato il primo passaggio del centauro, proveniente da Piazza Cirene e diretto verso il corso Appio Claudio, alla folle velocità di 174 km/h.

Neanche il tempo di meravigliarsi per quanto appena accaduto ed ecco che gli agenti si sono trovati a dover rilevare un nuovo passaggio della stessa moto, stavolta nella direzione opposta e a soli, si fa per dire, 136 km/h.

Dopo qualche minuto, il terzo passaggio, ancora in direzione da Piazza Cirene verso il corso Appio Claudio, alla velocità di 158 km/h.

Al biker, che rischia la revoca della patente di guida, saranno notificate sanzioni per un totale di 2.535 euro e decurtati 30 punti.

Durante lo stesso servizio, svolto in parte su via Pietro Cossa e in parte in Corso Grosseto (tratto compreso tra piazza Rebaudengo e via Ala di Stura), il Reparto Radiomobile ha rilevato altri 150 eccessi di velocità, con una media registrata ben al disopra dei 100 km/h.