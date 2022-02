Quartieri Aurora e Vanchiglia: tavolo interassessorile al lavoro per realizzare progetti di riqualificazione urbana

Cantieri già aperti, come quello di viale Mai vicino al campus Einaudi, o di prossima apertura per realizzare diversi progetti di riqualificazione, tra cui Pinqua, Valdocco vivibile, Corridoi verdi, ToNite, che contribuiranno a cambiare il volto del Lungo Dora.

“Ed è proprio grazie a una delle mission di ToNite, progetto Urban Innovative Actions della Città – spiega l’assessora titolare delle deleghe alla Transizione ecologica e digitale, all’Ambiente e alla Viabilità, Chiara Foglietta – che ho organizzato ieri un tavolo interassessorile e intersettoriale dedicato al Lungo Dora e ai progetti da realizzare nelle aree circostanti.

Con gli uffici tecnici comunali e gli assessori Carlotta Salerno, Francesco Tresso e Paolo Mazzoleni – aggiunge l’assessora Foglietta – è stato avviato un lavoro di tessitura che culminerà nei prossimi mesi con l’organizzazione di un’iniziativa di restituzione alla cittadinanza di quegli spazi trasformati e riqualificati. Un momento che, naturalmente, sarà concordato con la Circoscrizione 7 e il suo presidente, Luca Deri”.

“Proprio ieri – ricorda Chiara Foglietta – la Giunta comunale ha approvato un nuovo progetto finanziato con fondi Pon Metro React EU, relativo alla riqualificazione del lungofiume da corso Principe Oddone al Parco Colletta con interventi che, in particolare, prevedono la realizzazione di tratti di pista ciclabile separati dai percorsi pedonali, la revisione di cinque impianti semaforici, con l’installazione di apparecchi per la segnalazione tattile e sonora per i disabili ipovedenti, l’abbattimento delle barriere architettoniche in corrispondenza degli incroci e la realizzazione di un’area attrezzata per il fitness”.

“Questo metodo di lavoro, di stretta collaborazione tra uffici, assessorati e circoscrizioni, e di raccordo tra le progettualità divise tra vari settori – conclude Foglietta – dovrà essere sicuramente esteso ad altre aree della città”.